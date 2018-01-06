Небезпечний арсенал боєприпасів знайшли у покинутій лікарні на Донбасі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Боєприпаси до гранатомета, протитанковий ракетний комплекс, гранату та набої поліцейські знайшли у будівлі колишньої лікарні. Усі предмети мають ознаки деформації та корозії, передає УНН із посиланням на інформацію Краматорського відділу поліції.
У поліції відзначили, що на території Ясинуватського району співробітниками поліції була оглянута будівля колишньої лікарні, що знаходиться біля с. Верхньоторецьке.
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В одному з приміщень правоохоронці знайшли цілий арсенал: протитанковий ракетний комплекс, 10 зарядів для підствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 із запалом, а також 53 патрони різних калібрів.
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Виявлені боєприпаси будуть утилізовані. Наразі встановлюється походження схрону.