"Не знаю, лечится ли это": представитель Украины при ООН Кислица отреагировал на обвинения делегации рф в выступлении на русском языке
Киев • УНН
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ на российскую критику относительно нераспространения русского языка сослался на фильм Альмодовара. В новой резолюции ООН осудила нарушения прав человека на ВОТ.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица ответил российской делегации на обвинения в выступлении на нерусском языке перед голосованием Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей серьезные нарушения россией прав человека на ВОТ Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кислицы в соцсети X.
"Es que no estoy curada..." (Я не вылечилась), - говорит Lucía, героиня фильма выдающегося испанца, Педро Альмодовара, "Женщины на грани нервного срыва". Где-то так на грани срыва была сегодня засылка москвы в Генеральной Ассамблее ООН после того, как я выступил на испанском перед голосованием по проекту "Крымской" резолюции. Мол, представитель Украины готов выступать на любом языке, лишь бы не на русском, чтобы "избежать репрессий своего правительства". Не знаю, лечится ли это, судите сами
Дополнение
Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, которая осуждает серьезные нарушения россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
Обновленная резолюция, в частности, требует от России прекратить принудительную депортацию и обеспечить безопасное возвращение всех украинских детей и гражданских заложников. Это одни из самых ужасных преступлений, и их необходимо прекратить.
"Не знаю, лечится ли это": представитель Украины при ООН Кислица отреагировал на обвинения делегации рф в выступлении на русском языке
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ на российскую критику относительно нераспространения русского языка сослался на фильм Альмодовара. В новой резолюции ООН осудила нарушения прав человека на ВОТ.
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