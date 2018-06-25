Не справился с управлением: три человека погибли из-за ДТП на Запорожье

"25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги "Харьков – Симферополь", водитель автомобиля "ГАЗ-24" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли три человека: водитель и пассажир автомобиля "ГАЗ", жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, а также водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda – женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения – доставлены в районную больницу.

По данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, автомобиль совершил наезд на женщину с коляской, в котором находился трехмесячный ребенок. В результате женщина с ребенком погибли. ДТП произошло в Херсонской области.