Не впорався з керуванням: троє людей загинули через ДТП на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На трасі Харків – Сімферополь водій автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим легковим автомобілем. У результаті троє осіб загинули на місці події, двоє, серед яких дитина, доставлені до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"25 червня близько 6:15 у Василівському районі на 348 км автошляху "Харків-Сімферополь", водій автомобіля "ГАЗ-24" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, який рухався в зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії загинули троє осіб: водій і пасажир автомобіля "ГАЗ", мешканці Василівського району 1994 та 1987 років народження, а також водій автомобіля Skoda, мешканець Харківської області 1980 року народження. Двоє пасажирів автомобіля Skoda – жінка 1988 року народження та дівчинка 2010 року народження – доставлені до районної лікарні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, автомобіль скоїв наїзд на жінку з візком, у якому перебувала тримісячна дитина. У результаті жінка з дитиною загинули. ДТП сталася у Херсонській області.