Не вышел из ООО: в НАПК вызвали председателя Госслужбы безопасности продуктов

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06:00 • 7783 просмотра

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10 марта, 17:10 • 102403 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102716 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 116982 просмотра

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало к себе для дачи объяснений Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапу по поводу невыхода в течение двух лет из состава правления ООО "Украинский клуб аграрного бизнеса". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа. Так, Национальным агентством установлено, что находясь на руководящих должностях центральных органов исполнительной власти, то есть будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в период с 26 апреля 2015 года по 30 мая 2017 года не вышел из состава правления ООО "Украинский клуб аграрного бизнеса" и не сдал полномочий Председателя комиссии по прекращению (ликвидатора) этого общества", - говорится в сообщении.

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Этим был нарушен установленный пунктом 2 части первой статьи 25 Закона запрет на вхождение в состав правления, других исполнительных и контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли. Указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Должностное лицо приглашено в Национальное агентство 21 декабря 2017 года с 10:00. В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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