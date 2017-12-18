Не вийшов із ТОВ: у НАЗК викликали голову Держслужби безпеки продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції викликало до себе для надання пояснень Голову Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу з приводу невиходу впродовж двох років зі складу правління ТОВ “Український клуб аграрного бізнесу”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
“До Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено Голову Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу. Так, Національним агентством встановлено, що перебуваючи на керівних посадах центральних органів виконавчої влади, тобто будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у період з 26 квітня 2015 р. по 30 травня 2017р. не вийшов зі складу правління ТОВ „Український клуб аграрного бізнесу“ та не склав повноважень Голови комісії з припинення (ліквідатора) цього товариства”, — йдеться у повідомленні.
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Цим було порушено встановлену пунктом 2 частини першої статті 25 Закону заборону щодо входження до складу правління, інших виконавчих та контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Посадову особу запрошено прибути до Національного агентства 21 грудня 2017 року з 10:00. У агентстві нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів у відповідності до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.
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