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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 53531 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106220 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127636 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170770 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153936 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Не вынесла душа поэта: в российском МИД прокомментировали отставку Джонсона

Не вынесла душа поэта: в российском МИД прокомментировали отставку Джонсона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Борис Джонсон ушел с поста главы МИД Британии так как "не вынес позора". Об этом она заявила в своем Facebook, передает УНН.

“А что вы хотите? Столько врать миру про „руку Кремля“, „агрессию против Великобритании на территории Великобритании“, „Новичок“, ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно. Мнимую „солидарность“ надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства: одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое — собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать”, — заявила Захарова.

Она также добавила, что “многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного — всё отчетливее проступают контуры правительственного кризиса”.

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал Джонсона “классным” и не стал комментировать причины его отставки.

“Конечно, не могу комментировать обстоятельства и мотивы, по которым Борис ушел в отставку, но как друг и коллега — он классный. Уверен, таким и останется”, — заявил он.

Напомним, сегодня Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.

Украинские Национальные Новости

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