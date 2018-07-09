Не вынесла душа поэта: в российском МИД прокомментировали отставку Джонсона

“А что вы хотите? Столько врать миру про „руку Кремля“, „агрессию против Великобритании на территории Великобритании“, „Новичок“, ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно. Мнимую „солидарность“ надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства: одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое — собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать”, — заявила Захарова.

Она также добавила, что “многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного — всё отчетливее проступают контуры правительственного кризиса”.

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал Джонсона “классным” и не стал комментировать причины его отставки.

“Конечно, не могу комментировать обстоятельства и мотивы, по которым Борис ушел в отставку, но как друг и коллега — он классный. Уверен, таким и останется”, — заявил он.

Напомним, сегодня Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.