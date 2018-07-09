Не витримала душа поета: в російському МЗС прокоментували відставку Джонсона

"А що ви хочете? Стільки брехати світу про "руку Кремля", "агресію проти Великої Британії на території Великої Британії", "Новачок", ЧС-2018 і тд. стає вже небезпечно. Уявну "солідарність" треба ж якось аргументувати далі, враховуючи, що в Еймсбері щойно померла британська піддана. А це вже не жарти для члена британського уряду: одна справа російські громадяни Скрипалі, на яких можна проводити будь-які експерименти, а інше - власні люди. Перед своїм народом відповідати, це не в НАТО казки розповідати", - заявила Захарова.

Вона також додала, що "багато на Даунінг-стріт оповито туманом, крім одного - все виразніше проступають контури урядової кризи".

Відзначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму Twitter назвав Джонсона "класним" і не став коментувати причини його відставки.

"Звичайно, не можу коментувати обставини і мотиви, за якими Боріс пішов у відставку, але як друг і колега - він класний. Упевнений, таким і залишиться", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон подав у відставку з поста міністра закордонних справ Великої Британії.