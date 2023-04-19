Не в соцсетях: в Минобороны разъяснили правила оповещения о смерти военного
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство обороны объяснило, почему распространение в социальных сетях информации о гибели военнослужащего не является корректным, пишет УНН со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.
Детали
По словам Маляр, родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета.
В Вооруженных силах есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего.
Сообщать эту информацию должны ТЦК СП - а не командиры, собратья, или официальные страницы бригад и т.д., указала она.
Отмечается, что работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям.
Указано, что если тело не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом “без вести пропавший”.
Когда найдено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели.
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“У нас уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался живым. Поэтому, просьба ко всем в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, придерживаться простых правил: сообщать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести, и сообщать корректно статус - “погибший” или "без вести пропавший”, - подытожила Маляр.
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