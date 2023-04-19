Не в соцмережах: у Міноборони роз'яснили правила сповіщення про смерть військового
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство оборони пояснило, чому розповсюдження у соціальних мережах інформації про загибель військовослужбовця не є коректним, пише УНН з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
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Зі слів Маляр, родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету.
У Збройних силах є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця.
Так, повідомляти цю інформацію мають ТЦК СП - а не командири, побратими, або офіційні сторінки бригад тощо, вказала вона.
Зазначається, що працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям.
Наголошується, що якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом “безвісти зниклий”.
Коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель.
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“У нас вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим. Тому, прохання до всіх у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил: сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти, та повідомляти коректно статус - “загиблий” чи "безвісти зниклий”, — підсумувала Маляр.
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