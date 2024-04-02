Не только завод: в рф заявили об атаке беспилотника на НПЗ в татарстане

В нижнекамске в российском татарстане беспилотник атаковал НПЗ, сообщили во вторник российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

По данным Baza, очевидцы сообщают о попытке удара беспилотника по заводу "танеко", входящему в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс, в нижнекамске. По предварительным данным, дрон попал в одну из установок.

Как сообщили в государственных росСМИ, в результате атаки дрона возник пожар, который удалось ликвидировать за 20 минут.

При этом глава нижнекамского муниципального района и мэр нижнекамска рамиль муллин заявил одному из государственных росСМИ, что система РЭБ якобы перехватила беспилотник, атаковавший НПЗ в нижнекамске, а пострадавших и разрушений нет.

Власти татарстана заявили, что на предприятия в елабуге и нижнекамске была совершена атака беспилотников.

В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода: что известно