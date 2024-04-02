В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода: что известно

Три дрона атаковали территорию предприятия в Елабуге в Татарстане, рф. Обломки дронов попали в особую экономическую зону "Алабуга". Повреждены несколько зданий. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, обломки дронов разбросаны по асфальту в особой экономической зоне "Алабуга". Всего на территорию ОЭЗ "Алабуга" упали три дрона.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что технологический процесс предприятий не нарушен, однако есть пострадавшие. По предварительной информации росСМИ, пять человек получили травмы.

Как пышет Shot, один из БПЛА атаковал общежитие местного политеха. Всего на территории восемь таких построек, предварительно, три из них пострадали.

Дополнение

По данным министерства финансов США, именно в особой экономической зоне Алабуга рф наладила производство аналогов иранских беспилотников Shahed.

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