Не только в Киеве: аварийные отключения затронули Бровары, в КГВА объясняют "техническими вопросами"

Аварийные отключения электроэнергии затронули не только Киев, но и Киевскую область. Об отключениях в Броварах сообщил мэр города Игорь Сапожко в четвер, пишет УНН.

Детали

Аварийное отключение электроэнергии. Без света центральная часть и частично другие микрорайоны Броваров. Специалисты ДТЭК работают над оперативным устранением проблемы. Ориентировочное время восстановления 15:30-16:00 - написал Сапожко в соцсетях.

Глава КГВА Тимур Ткаченко пояснил, что "сейчас есть технические вопросы в работе энергосистемы".

"В Киеве (особенно на левобережной части) применены отключения без графиков. Больше по ситуации — ориентируемся на информацию от ДТЭК и Укрэнерго", - написал Ткаченко в соцсетях, добавив, что работы по наладке сетей продолжаются максимально оперативно.

Часть Киева перевели на экстренные отключения света