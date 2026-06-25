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Не только в Киеве: аварийные отключения затронули Бровары, в КГВА объясняют "техническими вопросами"

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

В Киеве и Броварах введены аварийные отключения электроэнергии. Специалисты ДТЭК работают над устранением проблемы, ориентировочное восстановление до 16:00.

Не только в Киеве: аварийные отключения затронули Бровары, в КГВА объясняют "техническими вопросами"

Аварийные отключения электроэнергии затронули не только Киев, но и Киевскую область. Об отключениях в Броварах сообщил мэр города Игорь Сапожко в четвер, пишет УНН.

Детали

Аварийное отключение электроэнергии. Без света центральная часть и частично другие микрорайоны Броваров. Специалисты ДТЭК работают над оперативным устранением проблемы. Ориентировочное время восстановления 15:30-16:00

- написал Сапожко в соцсетях.

Глава КГВА Тимур Ткаченко пояснил, что "сейчас есть технические вопросы в работе энергосистемы".

"В Киеве (особенно на левобережной части) применены отключения без графиков. Больше по ситуации — ориентируемся на информацию от ДТЭК и Укрэнерго", - написал Ткаченко в соцсетях, добавив, что работы по наладке сетей продолжаются максимально оперативно.

Часть Киева перевели на экстренные отключения света25.06.26, 10:28 • 3128 просмотров

Юлия Шрамко

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