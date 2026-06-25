Часть Киева перевели на экстренные отключения света

Левый берег Киева перевели на экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Левый берег Киева: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения - сообщили в ДТЭК.

Киевлян просят экономно использовать электроэнергию.

"Это поможет сохранить энергосистему", - отметили в компании.

Дополнение

По данным Минэнерго, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.

Сообщалось, что "применение ограничений сегодня не прогнозируется". Но потребителям подчеркивали, что активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы потребителей просили, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

В Укрэнерго отмечали, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 25 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 3,7% выше, чем в это время предыдущего дня – в среду. Причина изменений – сохранение жаркой погоды на всей территории Украины, что побуждает потребителей к активному использованию кондиционеров.