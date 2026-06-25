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Часть Киева перевели на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 542 просмотра

По команде Укрэнерго на левом берегу Киева применены экстренные отключения света. Киевлян призывают экономно использовать электроэнергию для сохранения энергосистемы.

Часть Киева перевели на экстренные отключения света

Левый берег Киева перевели на экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Левый берег Киева: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения

- сообщили в ДТЭК.

Киевлян просят экономно использовать электроэнергию.

"Это поможет сохранить энергосистему", - отметили в компании.

Дополнение

По данным Минэнерго, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.

Сообщалось, что "применение ограничений сегодня не прогнозируется". Но потребителям подчеркивали, что активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы потребителей просили, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

В Укрэнерго отмечали, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 25 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 3,7% выше, чем в это время предыдущего дня – в среду. Причина изменений – сохранение жаркой погоды на всей территории Украины, что побуждает потребителей к активному использованию кондиционеров.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКиев