Не территория ипподрома в Луганской области обнаружен труп человека

Мужчину обнаружили в канаве на территории ипподрома филиала "Деркульского конного завода" ГП "Коневодство Украины". Установлено, что это местный житель 1992 года рождения, безработный.

На теле покойного обнаружено колото-резаные раны шеи.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.

Напомним, в Ужгороде мужчина ранил ножом полицейского.