Не территория ипподрома в Луганской области обнаружен труп человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В селе Новодеркул Луганской области на территории ипподрома в местном конном хозяйстве обнаружен труп человека со следами насильственной смерти. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчину обнаружили в канаве на территории ипподрома филиала "Деркульского конного завода" ГП "Коневодство Украины". Установлено, что это местный житель 1992 года рождения, безработный.
На теле покойного обнаружено колото-резаные раны шеи.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.
Напомним, в Ужгороде мужчина ранил ножом полицейского.