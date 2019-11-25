Не території іподрому на Луганщині виявлено труп людини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У селі Новодеркул Луганської області на території іподрому в місцевому кінному господарстві виявлено труп людини зі слідами насильницької смерті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловіка виявили у канаві на території іподрому філії "Деркульського кінного заводу" ДП "Конярство України". Встановлено, що це місцевий житель 1992 року народження, безробітний.
На тілі покійного виявлено колото-різані рани шиї.
Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України. Встановлюються обставини вбивства та причетні особи.
Нагадаємо, в Ужгороді чоловік поранив ножем поліцейського.