Не сбили только один дрон: в Воздушных силах уточнили, что ПВО уничтожила 74 из 75 "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уточнили, что этой ночью силы ПВО уничтожили 71 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "шахед"

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"По уточненной информации противовоздушной обороной уничтожено 74 ударных БПЛА "Shahed-131/136". То есть плюс три в актив. 74 из 75", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах сообщали, что всего зафиксировано пуски 75 "шахедов" с двух направлений - Приморско-Ахтарск рф и района Курской области рф. Основное направление удара - город Киев.

Напомним

Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА "Shahed" в небе на Киевщиной и Киевом