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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 09:20  •  78447 просмотра

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, депутат Харьковского областного совета Кирилл Кернес заявил, что сбежал от войны за границу, потому что не рожден для войны. Он рассказал, что после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину всего неделю находился с детьми в Харькове, передает УНН.

"Я до последнего не хотел уезжать, но я понимал, что нужен трезвый ум. У нас работа творческая. Есть люди, которые родились для того, чтобы воевать. И есть люди, которые родились для того, чтобы строить, создавать и помогать. Я считаю себя из тех людей, которые помогают, созидают", - заявил Кернес в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Даже если на секунду представить, что Кирилл Кернес не рожден для войны, как он утверждает, есть много сфер, в которых здоровый мужчина-депутат мог бы быть полезен даже без оружия в руках. Одна из важнейших - это волонтерство. Почему-то беглый депутат не пошел готовить еду для харьковчан или восстанавливать уничтоженные российскими ракетами их дома, не занялся доставкой автомобилей из-за границы, имея основания для выезда, или поиском лекарств и оборудования для военных медиков. Его интересовали только собственные интересы.

Он, в частности, утверждает, что выполнять свои депутатские обязанности ему безопаснее из Германии. Однако до сих пор не понятно, как он их выполняет, сидя за границей. Ведь появление по видеосвязи с облсоветом для того, чтобы сделать заявление, - это далеко не депутатские обязанности. Это скорее говорит о том, что он использует депутатство в своих целях, в том числе для пиара собственной персоны.

Объясняя СМИ свое решение сбежать из Украины, он несколько раз менял версии.

После версии, что он творческий человек, не рожденный для войны, Кирилл Кернес начал рассказывать, что волновался за безопасность детей - дочери Киры и сына Луки.

В другом интервью депутат облсовета заявил, что выехал для того, чтобы собирать какие-то доказательства и что-то расследовать. То есть, пока Украина воюет с россией, и на фронте гибнут лучшие, Кирилл Кернес ходит по немецкой больнице и собирает какие-то доказательства? Здесь справедливо было бы отметить, что "доказательства", которые он якобы все это время собирал о событиях трехлетней давности, которые точно не ко времени, пока страну пытается разорвать больной на голову сосед, Кернес так никому и не предоставил. То есть это иллюзия, созданная им же самим и, видимо, в которую он сам поверил.

По третьей версии, ему кто-то угрожает, поэтому он сбежал ради собственной безопасности. Примечательно, что о детях в этом контексте Кернес-младший уже не упоминает. В то же время нет и его заявления в правоохранительные органы об угрозах.

Психолог Светлана Григель говорит, что такая путаница версий и мыслей Кирилла Кернеса свидетельствует о том, что он что-то скрывает.

"О неуверенности это вряд ли может свидетельствовать. Скорее, о сокрытии каких-то истинных причин выезда", - отметила она в эксклюзивном комментарии УНН.

Она также считает, что такими противоречиями Кирилл Кернес пытается также привлечь внимание к своей персоне. По словам психолога, предоставление разнообразной противоречивой информации вызывает у людей больше заинтересованности, возмущения, различные эмоции, чувства, даже негативные, но это все привлекает внимание.

"Это такие нарциссические проявления личности, где человек хочет занимать какие-то позиции. Для чего ему это нужно - это уже опять же второй вопрос. Преимущественно люди, которые это делают, - самоуверенные могут быть, хитрые - потому что без хитрости здесь далеко не уедешь", - отметила психолог.

Стоит отметить, что противоречивыми являются версии Кирилла Кернеса не только относительно побега в Германию, но это уже другая история.

Напомним,

Ранее мы рассказывали, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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