Не россияне, а ВСУ будут решать сроки окончания войны - Данилов

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“Сроки будут определять не они (россияне — ред.), а наши Вооруженные силы. Как только наши ВСУ будут иметь достаточно возможностей, возможностей — тактических, стратегических, других — поверьте, сразу закончим эту операцию. Не мы ее начинали, но нам ее надо будет обязательно закончить”, — заявил Данилов.

Напомним,

Алексей Данилов заявил, что следующие два-три месяца будут для Украины сложными и решающими, ведь в ближайшее время россия должна пойти ва-банк. Он добавил, что в россии готовятся уже “к определенным событиям”, поскольку привязаны к датам.