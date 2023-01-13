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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Не росіяни, а ЗСУ будут вирішувати терміни закінчення війни — Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що не росіяни, а ЗСУ на полі бою будуть вирішувати, коли закінчиться війна. Про це чиновник сказав у ефірі національного телерадіомарафону "Єдині новини", передає УНН.

Не росіяни, а ЗСУ будут вирішувати терміни закінчення війни — Данілов

Цитата

“Терміни будуть визначати не вони (росіяни — ред.), а наші Збройні сили. Як тільки наші ЗСУ будуть мати достатньо спроможностей, можливостей — тактичних, стратегічних, інших — повірте, відразу закінчимо цю операцію. Не ми її починали, але нам її треба буде обов’язково закінчити”, — заявив Данілов.

Нагадаємо

Олексій Данілов заявив, що наступні два-три місяці будуть для України складними та вирішальними, адже найближчим часом росія має піти ва-банк. Він додав, що в росії готуються вже “до певних подій”, оскільки прив’язані до дат.

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