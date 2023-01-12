"росія піде ва-банк": Данілов розповів, чого чекати в лютому на річницю вторгнення

Цитата

“Два-три місяці для нас будуть не лише складними і вирішальними. Ми маємо на увазі, що росія має йти вже ва-банк. Вона так само не може тягнути без кінця цю війну. Там непроста ситуація, накопичуються проблеми на росії. І тому вони на сьогоднішній день і роблять оці зміни. І тому вони, на сьогоднішній день, готуються до певних подій”, – заявив Данілов.

Деталі

Водночас він додав, що в росії готуються вже “до певних подій”, оскільки прив’язані до дат.

“Ми розуміємо, що вони дуже полюбляють дати, і 24 лютого буде однією з таких дат, коли їм би дуже хотілося звітувати перед своїм суспільством, що вони досягли тих, чи інших речей. Ми це розуміємо, ми до цього готуємося. Щодня величезна кількість наших фахівців спілкуються із нашими партнерами по всіх питаннях, безвиключно. Шансів перемогти в російській федерації немає”, – завив Данілов.

Доповнення

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.