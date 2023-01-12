"россия пойдет ва-банк": Данилов рассказал, чего ждать в феврале на годовщину вторжения

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“Два-три месяца для нас будут не только сложными и решающими. Мы имеем в виду, что россия должна идти уже ва-банк. Она так же не может тянуть без конца эту войну. Там непростая ситуация, накапливаются проблемы на россии. И поэтому они на сегодняшний день и делают эти изменения. И поэтому они, на сегодняшний день, готовятся к определенным событиям”, – заявил Данилов.

Детали

В то же время он добавил, что в россии готовятся уже “к определенным событиям”, поскольку привязаны к датам.

“Мы понимаем, что они очень любят даты, и 24 февраля будет одной из таких дат, когда им бы очень хотелось отчитываться перед своим обществом, что они достигли тех или иных вещей. Мы это понимаем, мы к этому готовимся. Ежедневно огромное количество наших специалистов общаются с нашими партнерами по всем вопросам, без исключения. Шансов победить у российской федерации нет”, – завил Данилов.

Дополнение

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует масштабное контрнаступление уже этой весной, самые ожесточенные бои ожидаются в марте.