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Не простоял и двух дней: в Киеве неизвестные срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 17:45  •  6438 просмотра

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Мемориальный дуб, высаженный в Киеве в честь украинского защитника Романа Ратушного, был срублен неизвестными вскоре после посадки. Местные коммунальные службы и меценаты обратились в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов.

В ночь на 15 декабря неизвестные  в Шевченковском районе столицы срезали дуб, который горожане высадили в память о защитнике Украины Романе Ратушном. Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой", передает УНН.

Детали 

Инцидент произошел ночью на улице Сечевых Стрельцов 49. Дерево, которое киевляне высадили 13 декабря 2023 года не простояло и несколько дней.

Двенадцатилетний дуб, предоставленный общественной организацией "Сохранить цветы Украины", должен был стать символом борьбы за независимость Украины и живым напоминанием о цене нашей свободы

- говорится в заметке.

Отмечается, что коммунальщики Шевченковского района Киева и меценаты уже обратились в правоохранительные органы с просьбой установить и привлечь к ответственности лиц, уничтоживших дерево.

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Справочно

В 2019 году Роман Ратушный возглавил общественную инициативу "Защитим Протасов Яр", которая боролась против строительства трех многоэтажек в парковой зоне Киева.

Благодаря его работе КГГА вернула Протасовому Яру статус зеленой зоны. А в октябре 2020 года суд признал разрешение на застройку Протасова Яра неправомерным.

9 июня 2022 года председатель общественной организации "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93-й ОМБр "Холодный Яр" Роман Ратушный погиб. Он участвовал в боях под Киевом, затем на Сумщине и под Изюмом.

Напомним

Депутат Киевсовета единогласно поддержали присвоение заказнику "Протасов Яр" имени Романа Ратушного.  В сообществе "Защитим Протасов Яр" пообещали, что будут прилагать усилия для того, чтобы Протасов Яр еще долго напоминал следующим поколениям киевлян о Романе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Не простояв і двох днів: у Києві невідомі зрізали дуб, посаджений на честь Романа Ратушного
The oak tree planted in honor of Roman Ratushny did not stand for two days: in Kyiv, unknown persons cut down the oak tree
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Не простоял и двух дней: в Киеве неизвестные срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного

Мемориальный дуб, высаженный в Киеве в честь украинского защитника Романа Ратушного, был срублен неизвестными вскоре после посадки. Местные коммунальные службы и меценаты обратились в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов.

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