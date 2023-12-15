Не простоял и двух дней: в Киеве неизвестные срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного

В ночь на 15 декабря неизвестные в Шевченковском районе столицы срезали дуб, который горожане высадили в память о защитнике Украины Романе Ратушном. Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой", передает УНН.

Детали

Инцидент произошел ночью на улице Сечевых Стрельцов 49. Дерево, которое киевляне высадили 13 декабря 2023 года не простояло и несколько дней.

Двенадцатилетний дуб, предоставленный общественной организацией "Сохранить цветы Украины", должен был стать символом борьбы за независимость Украины и живым напоминанием о цене нашей свободы - говорится в заметке.

Отмечается, что коммунальщики Шевченковского района Киева и меценаты уже обратились в правоохранительные органы с просьбой установить и привлечь к ответственности лиц, уничтоживших дерево.

Справочно

В 2019 году Роман Ратушный возглавил общественную инициативу "Защитим Протасов Яр", которая боролась против строительства трех многоэтажек в парковой зоне Киева.

Благодаря его работе КГГА вернула Протасовому Яру статус зеленой зоны. А в октябре 2020 года суд признал разрешение на застройку Протасова Яра неправомерным.

9 июня 2022 года председатель общественной организации "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93-й ОМБр "Холодный Яр" Роман Ратушный погиб. Он участвовал в боях под Киевом, затем на Сумщине и под Изюмом.

Напомним

Депутат Киевсовета единогласно поддержали присвоение заказнику "Протасов Яр" имени Романа Ратушного. В сообществе "Защитим Протасов Яр" пообещали, что будут прилагать усилия для того, чтобы Протасов Яр еще долго напоминал следующим поколениям киевлян о Романе.