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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний

У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний

Київ • УНН

 • 154330 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Під Ізюмом Харківської області у бою з окупантами загинув київський громадський діяч, засновник руху “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Інформацію про це у вівторок підтвердили в організації, пише УНН.

Цитата

"9 червня в бою під Ізюмом загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний", - повідомили в організації.

Деталі

Як зазначили, в останньому бою Ратушний був у розвіддозорі в складі бойової групи. Він загинув під час виконання бойового завдання.

З першого дня повномасштабного вторгнення рф Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже у складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

5 липня Роману мало виповнитися 25 років. Як повідомляють колеги, він був учасником Революції Гідності у 15 років, громадським активістом, очолював ГО "Захистимо Протасів яр".

Дата похорон буде відома згодом.

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