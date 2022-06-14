У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний

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"9 червня в бою під Ізюмом загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний", - повідомили в організації.

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Як зазначили, в останньому бою Ратушний був у розвіддозорі в складі бойової групи. Він загинув під час виконання бойового завдання.

З першого дня повномасштабного вторгнення рф Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже у складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

5 липня Роману мало виповнитися 25 років. Як повідомляють колеги, він був учасником Революції Гідності у 15 років, громадським активістом, очолював ГО "Захистимо Протасів яр".

Дата похорон буде відома згодом.

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