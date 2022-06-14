В бою под Изюмом погиб киевский активист Роман Ратушный
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Под Изюмом Харьковской области в бою с оккупантами погиб киевский общественный деятель, основатель движения "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный. Информацию об этом во вторник подтвердили в организации, пишет УНН.
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"9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, председатель ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 омбр "Холодный яр" - Роман Ратушный", - сообщили в организации.
Детали
Как отметили, в последнем бою Ратушный был в разведдозоре в составе боевой группы. Он погиб во время выполнения боевого задания.
С первого дня полномасштабного вторжения рф Роман участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 омбр "Холодный овраг" освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.
5 июля Роману должно было исполниться 25 лет. Как сообщают коллеги, он был участником Революции Достоинства в 15 лет, общественным активистом, возглавлял ОО "Защитим Протасов яр".
Дата похорон будет известна позже.
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