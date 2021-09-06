Не пришел в суд: ВАКС позволил привод заместителя председателя ОАСК

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Заместитель председателя Окружного административного суда Киева не пришел в Высший антикоррупционный суд на заседание по избранию ему меры пресечения. Об этом УНН сообщили в ВАКС.

Детали

Как сообщила сторона защиты, на данный момент подозреваемый находится на больничном. Однако, указали в суде, согласно ст. 138 УПК Украины, факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Также известно, что у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится.

Цитата:

"Следственный судья Антикорсуда, руководствуясь ч.1 ст. 135, 136, 140, ч.3 ст.187, 369-372, 376 УПК Украины, ч. 3 ст. 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", постановил осуществить привод подозреваемого в судебное заседание 15 сентября 2021 года на 12:45", - говорится в сообщении.

Как подтвердил УНН информированный источник, речь идет о Евгение Аблове.

Добавим

Выполнение постановления поручено соответствующим подразделениям Национального антикоррупционного бюро Украины. Контроль за выполнением постановления поручено возложить на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора.

Дополнение

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по представлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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