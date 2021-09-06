Не прийшов до суду: ВАКС дозволив привід заступника голови ОАСК

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заступник голови Окружного адміністративного суду Києва не прийшов до Вищого антикорупційного суду на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Про це УНН повідомили у ВАКС.

Деталі

Як повідомила сторона захисту, наразі підозрюваний перебуває на лікарняному. Проте, вказали в суді, відповідно до ст. 138 КПК України, факт лікування особи за змістом не є поважною причиною неприбуття на виклик слідчого судді. Також відомо, що, у слідчого судді ВАКС відсутні відомості про наявність у підозрюваного тяжкої хвороби або неможливість залишити заклад охорони здоров'я, в якому він лікується.

Цитата:

“Слідчий суддя Антикорсуду, керуючись ч.1 ст. 135, 136, 140, ч.3 ст.187, 369-372, 376 КПК України, ч. 3 ст. 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", постановив здійснити привід підозрюваного у судове засідання 15 вересня 2021 року на 12:45”, - сказано у повідомленні.

Як підтвердило УНН поінформоване джерело, йдеться про Євгенія Аблова. 

Додамо

Виконання ухвали доручено відповідним підрозділам Національного антикорупційного бюро України. Контроль за виконанням ухвали доручено покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Доповнення

17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.

Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

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