Не принимал меры по лишению лицензии онлайн-казино: правоохранители рассказали детали дела руководителя КРАИЛ

Глава КРАИЛ Иван Рудый был задержан по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне, а также в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР и ОГП.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного функционирования на территории Украины онлайн-казино, фактическими владельцами которого являются граждане РФ, задержан глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, руководитель КРАИЛ в соответствии со своими обязанностями должен был обеспечивать государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. В частности, не допускать к их деятельности лиц, связанных с государством-агрессором. Однако, из-за его действий представители коммерческой структуры, связанные с РФ, получили лицензию на организацию азартных игр в сети Интернет и способствовали государству-агрессору.

"В дальнейшем задержанный, получив информацию от ряда государственных органов о связях коммерческой структуры с государством-агрессором, умышленно не принимал меры по лишению соответствующей лицензии, обеспечивая продолжение деятельности онлайн-казино", - подчеркнули в ОГП.

В настоящее время правоохранители провели обыски по местам его проживания, работы и в автомобилях, изъяли флеш-накопители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 УК Украины), а также об избрании меры пресечения.

Ранее

Источник УНН сообщал, что главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому вскоре будет объявлено подозрение по статьям "Пособничество государству-агрессору" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

В суде будут просить меру пресечения для Ивана Рудого, главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, в виде содержания под стражей.

В КРАИЛ отказались комментировать задержание Рудого.

Ранее прокуроры сообщили о подозрении пяти лицам - организаторам онлайн-казино Pin-Up, владельцами которых являются граждане рф, в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Арестованы и переданы в управление АРМА более 2,6 млрд грн на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности онлайн-казино.

Добавим

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось вести деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдала лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения на работу в Украине.

В 2023 году 1Xbet попал под санкции.