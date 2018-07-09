Не работают терминалы и банкоматы: в системе ПриватБанка произошел сбой

Как сообщают очевидцы, люди не могли рассчитаться в магазинах, что вызвало у многих возмущение.

В то же время, в пресс-службе сообщили, что "все уже работает", а также извинились за неудобства.

В банке объяснили, что причиной сбоя стало "обновления систем безопасности".

Напомним, государство планирует продать ПриватБанк в 2022 году.