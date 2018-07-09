Не работают терминалы и банкоматы: в системе ПриватБанка произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Около двух часов в Киеве не работали терминалы и банкоматы ПриватБанка - в системе произошел сбой, передает УНН.
Как сообщают очевидцы, люди не могли рассчитаться в магазинах, что вызвало у многих возмущение.
В то же время, в пресс-службе сообщили, что "все уже работает", а также извинились за неудобства.
В банке объяснили, что причиной сбоя стало "обновления систем безопасности".
Напомним, государство планирует продать ПриватБанк в 2022 году.