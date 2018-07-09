Не працюють термінали та банкомати: у системі ПриватБанку стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Близько двох годин у Києві не працювали термінали та банкомати ПриватБанку - у системі стався збій, передає УНН.
Як повідомляють очевидці, люди не могли розрахуватись у магазинах, що викликало у багатьох обурення.
У той же час, у прес-службі повідомили, що "все уже працює", а також вибачились за незручності.
У банку пояснили, що причиною збою стало "оновлення систем безпеки".
Нагадаємо, держава планує продати ПриватБанк у 2022 році.