Не працюють термінали та банкомати: у системі ПриватБанку стався збій

Як повідомляють очевидці, люди не могли розрахуватись у магазинах, що викликало у багатьох обурення.

У той же час, у прес-службі повідомили, що "все уже працює", а також вибачились за незручності.

У банку пояснили, що причиною збою стало "оновлення систем безпеки".

Нагадаємо, держава планує продати ПриватБанк у 2022 році.