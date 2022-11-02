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Не платили арендную плату: Польша изъяла базу отдыха под Варшавой, которую арендовало посольство россии с 1980-х годов

Киев • УНН

 • 282979 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство климата и окружающей среды Польши объявило в среду, что Лесная охрана взяла под контроль курорт под Варшавой, который с 1980-х годов арендовал советское, а затем российское посольство. Лесная охрана расторгла договор после агрессии россии против Украины, информирует УНН.

Цитата

«Лесная охрана сегодня приняла и взяла под охрану имущество, арендуемое посольством россии. База отдыха, расположенная в Зегжинском лесничестве в пределах Скубянки, была арендована советским посольством в 1980-х годах. Государственные леса разорвали соглашение после агрессии россии против Украины», - говорится в сообщении MKiŚ в Twitter.

Детали

Заместитель министра климата и окружающей среды Эдвард Сиарка заявил, что в середине апреля этого года Лесная инспекция немедленно разорвала контракт с посольством в связи с неуплатой арендной платы. Он добавил, что, несмотря на неоднократные звонки, российское посольство не выдало имущество, поэтому, как он отметил, «сегодня мы приступили к приему этого имущества». Он добавил, что сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка.

Курорт занимает обширную территорию. Есть: 2 гостиницы, 2 виллы, 8 коттеджей и административная часть. В мае представитель Гослеса сообщил Польскому агентству печати, что российская дипломатическая миссия сдает участок в аренду на очень выгодных условиях – ежемесячная плата составляет около 12 000 злотых.

Между тем, в феврале россияне перестали платить и это.

«В феврале диппредставительство перестало платить за аренду этого центра. Это было около 12 000 злотых в месяц. Были и другие причины. Геополитический контекст, конечно, очень важен, но россияне дали нам повод. Мы требовали, чтобы имущество было освобождено», - сказал представитель Гослеса Рафал Зубкович портала warszawa.naszemiasto.pl.

«14 апреля генеральный директор Государственных лесов приказал лесничему из Яблонского лесничества расторгнуть договор. Срок выдачи недвижимости истек 4 мая. В этот день перед центром должна была пройти встреча с представителями российского посольства. Сначала на месте никто не появился, но когда мы собирались ехать, пришел представитель и заявил, что не будут возвращать имущество», - рассказал пресс-секретарь ЛП Михал Гзовский.

Straż Leśna wkroczyła dziś na teren ośrodka w Skubiance nad Zegrzem, dzierżawionym od @LPanstwowe przez rosyjską ambasadę. По wybuchu wojny wypowiedzieliśmy im umowę. Ośrodek jest całkowicie zdewastowany. Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane s nawet kable ze ścian. pic.twitter.com/HVJ3r3Djor

—Michał Gzowski (@GzowskiMichal) November 2, 2022

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