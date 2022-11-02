Не платили орендну плату: Польща вилучила базу відпочинку під Варшавою, яку орендувало посольство росії з 1980-х років

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«Лісова охорона сьогодні прийняла та взяла під охорону майно, орендоване посольством росії. Базу відпочинку, розташовану в Зегжинському лісництві в межах Скуб'янки, було орендовано радянським посольством у 1980-х роках. Державні ліси розірвали угоду після агресії росії проти України», - йдеться у повідомленні MKiŚ у Twitter.

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Заступник міністра клімату та довкілля Едвард Сіарка заявив, що в середині квітня цього року Лісова інспекція негайно розірвала контракт із посольством у зв'язку із несплатою орендної плати. Він додав, що, незважаючи на неодноразові дзвінки, російське посольство не видало майно, тому, як він зазначив, «сьогодні ми розпочали прийом цього майна». Він додав, що наразі проводиться інвентаризація та технічна оцінка.

Курорт займає велику територію. Є: 2 готелі, 2 вілли, 8 котеджів та адміністративна частина. У травні представник Держлісу повідомив Польському агентству друку, що російська дипломатична місія здає ділянку в оренду на дуже вигідних умовах – щомісячна плата складає близько 12 000 злотих.

Тим часом, у лютому росіяни перестали платити і це.

«У лютому диппредставництво перестало платити за оренду цього центру. Це було близько 12 000 злотих на місяць. Були й інші причини. Геополітичний контекст, звичайно, дуже важливий, але росіяни дали нам привід. Ми вимагали, щоб майно було звільнено», - сказав представниик Держлісу Рафал Зубкович порталу warszawa.naszemiasto.pl.

«14 квітня генеральний директор Державних лісів наказав лісничому з Яблонського лісництва розірвати договір. Термін видачі нерухомості минув 4 травня. Цього дня перед центром мала відбутися зустріч із представниками російського посольства. Спочатку на місці ніхто не з'явився, але коли ми збиралися їхати, прийшов представник і заявив, що не повертатимуть майно», - розповів прессекретар ЛП Міхал Гзовський.

Straż Leśna wkroczyła dziś na teren ośrodka w Skubiance nad Zegrzem, dzierżawionym od @LPanstwowe przez rosyjską ambasadę. Po wybuchu wojny wypowiedzieliśmy im umowę. Ośrodek jest całkowicie zdewastowany. Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane są nawet kable ze ścian. pic.twitter.com/HVJ3r3Djor