"Нельзя купаться и продавать рыбу из тех мест, где было подтопление": Ким о ситуации на Николаевщине

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"Ежесуточно делают забор воды в разных точках. Ситуация по хлоридам улучшилась даже, по кишечным палочкам ухудшилась. Поэтому сейчас будет запрет на купание везде, пока ситуация не стабилизируется. Я обращаюсь к людям: нельзя купаться, нельзя продавать рыбу из тех мест, где было подтопление", - сказал Ким.

В то же время Ким отметил, что в Баштанском районе Николаевской области было подтоплено 9 артезианских скважин.

"Одна, которая сейчас, кроме подвоза, подает воду в город – там пробы хорошие, все в норме. В районе подтопления, там где был разлив, у нас не было кладбищ, скотомогильников, захоронения агрохимикатов или каких-либо складов. Поэтому надеюсь, что в течение недели ситуация выровняется", - рассказал Ким.

Напомним

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Николаевской области погибло 2 человека. Также было эвакуировано 982 человека в пределах одной общины.

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