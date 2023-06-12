"Нельзя купаться и продавать рыбу из тех мест, где было подтопление": Ким о ситуации на Николаевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Николаевской области ежесуточно проводится забор воды по разным точкам для ее проверки из-за подрыва Каховской ГЭС. Ситуация по кишечным палочкам – ухудшилась. Поэтому сейчас будет запрещено купание везде, пока ситуация не стабилизируется. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Ежесуточно делают забор воды в разных точках. Ситуация по хлоридам улучшилась даже, по кишечным палочкам ухудшилась. Поэтому сейчас будет запрет на купание везде, пока ситуация не стабилизируется. Я обращаюсь к людям: нельзя купаться, нельзя продавать рыбу из тех мест, где было подтопление", - сказал Ким.
В то же время Ким отметил, что в Баштанском районе Николаевской области было подтоплено 9 артезианских скважин.
"Одна, которая сейчас, кроме подвоза, подает воду в город – там пробы хорошие, все в норме. В районе подтопления, там где был разлив, у нас не было кладбищ, скотомогильников, захоронения агрохимикатов или каких-либо складов. Поэтому надеюсь, что в течение недели ситуация выровняется", - рассказал Ким.
Напомним
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Николаевской области погибло 2 человека. Также было эвакуировано 982 человека в пределах одной общины.
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