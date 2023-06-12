"Не можна купатися та продавати рибу з тих місць, де було підтоплення": Кім про ситуацію на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Миколаївській області щодоби проводиться забір води по різних точках для її перевірки через підрив Каховської ГЕС. Ситуація по кишкових паличках – погіршилася. Тому зараз буде заборонено купання скрізь, поки ситуація не стабілізується. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Щодоби роблять забір води у різних точках. Ситуація по хлоридах поліпшилась навіть, по кишковим паличкам погіршилась. Тому зараз буде заборона на купання скрізь, поки ситуація не стабілізується. Я звертаюсь до людей: не можна купатися, не можна продавати рибу з тих місць де було підтоплення", - сказав Кім.
Водночас Кім зазначив, що в Баштанському районі на Миколаївщині було підтоплено 9 артезіанських свердловин.
«Одна, яка зараз, окрім підвозу, подає воду в місто – там проби добрі, все в нормі. В районі підтоплення, там де був розлив, в нас не було кладовищ, скотомогильників, захоронення агрохімікатів чи будь-яких складів. Тому маю надію, що впродовж тижня ситуація вирівняється», - розповів Кім.
Нагадаємо
Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Миколаївській області загинуло 2 людини. Також було евакуйовано 982 людей в межах однієї громади.
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