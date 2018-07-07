Не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Террористы из группировки “Исламское государство” взорвали заминированный автомобиль в лагере курдских бойцов из коалиции “Силы демократической Сирии” в населенном пункте Эль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал El Nashra.
По его информации, жертвами диверсии стали 18 человек, среди погибших 10 бойцов СДС и один полевой командир.
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30 июня террористы устроили взрыв у штаба курдских отрядов в городе Хасеке. В результате погиб один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.
В провинции Дейр-эз-Зор боевики ИГ удерживают в своих руках три района — Хаджинов, Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГ осенью 2017 провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.
Напомним, в Йемене было задержано одного из главарей международной террористической организации “Исламское государство” Амир Даки.