Не менше 18 людей загинули у результаті теракту в сирійській провінції Дейр-ез-Зор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Терористи з угруповання “Ісламська держава” підірвали замінований автомобіль у табори курдських бійців з коаліції “Сили демократичної Сирії” у населеному пункті Ель-Бусейра в провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал El Nashra.
За його інформацією, жертвами диверсії стали 18 осіб, серед загиблих 10 бійців СДС і один польовий командир.
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30 червня терористи влаштували вибух біля штабу курдських загонів у місті Хасеке. В результаті загинув один мирний житель, ще кілька людей отримали поранення.
У провінції Дейр-ез-Зор банди ІД утримують у своїх руках три райони — Хаджинов, Еш-Шаафа і Суса. Всього після розгрому основних сил ІД восени 2017 року провінціях Ракка, Дейр-ез-Зор і Хасеке, під їх контролем залишається менше 3% сирійської території.
Нагадаємо, в Ємені було затримано одного з ватажків міжнародної терористичної організації “Ісламська держава” Амір Дакі.