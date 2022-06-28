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Не мародерство, а "реконструкция": рашисты планируют вывезти в Донецк мариупольский фонтан

Не мародерство, а "реконструкция": рашисты планируют вывезти в Донецк мариупольский фонтан

Киев • УНН

 • 203022 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Мариуполе российские оккупанты разбирают главный фонтан, расположенный у разрушенного драмтеатра. Его планируют вывезти в оккупированный Донецк. Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали 

В горсовете отметили, что рашисты разбирают фонтан под предлогом "реконструкции".

"россия, как и фашисты во Вторую мировую войну, разворовывают в Мариуполе все. Сейчас мародерят остатки главного фонтана у разрушенного драмтеатра. Он был мини-копией английского фонтана из "Скай Гардена". Пока его разбирают под ширмой реконструкции. Известно, что современную установку и форсунки фонтана отправят в Донецк. Такое "улучшение" за счет Мариуполя. Не смогли за 8 лет создать что-то толковое сами, так украли", - заявил он.

Добавим

В разрушенном Мариуполе российские оккупанты под предлогом восстановления города строят военные объекты. Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Недавно в городе под завалами дома обнаружили более 100 тел жертв бомбардировки, хоронить их захватчики не планируют.

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