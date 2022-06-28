Під приводом відновлення міста: у Маріуполі окупанти будують військові об’єкти

Цитата

“Окупанти нескінченно анонсують “велике будівництво” в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак у приватних бесідах самі будівельники з самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно війського призначення. Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша. Але навіть новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь кого. Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати про відновлення житла”, – написав Андрющенко.

Доповнення

Як писав УНН, ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище – окупанти позвозили туди десятки авто.



