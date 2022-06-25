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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище

Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище

Київ • УНН

 • 263948 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище - окупанти позвозили туди десятки авто, передає УНН із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради у Telegram.

Деталі

"Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці", - йдеться у повідомленні.

У міській раді відзначили, що кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, відібрана можливість виїхати з міста. Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті.

"Маріуполь перетворився на аналог Детройту після кризи. Але якщо там колапс відбувся через зупинку виробництва, то наше місто перетворили на руїни цілеспрямовано. російські вбивці принесли війну, руйнацію та смерть. Не пробачимо!" - резюмували у міській раді.

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Раніше

У Маріуполі пом’якшили режим на виїзд у бік Запоріжжя через Беряднськ. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти частково почали пропускати приватні авто.

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