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"Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці", - йдеться у повідомленні.

У міській раді відзначили, що кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, відібрана можливість виїхати з міста. Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті.

"Маріуполь перетворився на аналог Детройту після кризи. Але якщо там колапс відбувся через зупинку виробництва, то наше місто перетворили на руїни цілеспрямовано. російські вбивці принесли війну, руйнацію та смерть. Не пробачимо!" - резюмували у міській раді.

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У Маріуполі пом’якшили режим на виїзд у бік Запоріжжя через Беряднськ. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти частково почали пропускати приватні авто.