Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище - оккупанты свозили туда десятки авто, передает УНН со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в Telegram.
Детали
"Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище. Оккупанты свезли сюда десятки машин, которые потеряли мирные мариупольцы", - говорится в сообщении.
В городском совете отметили, что каждый из этих автомобилей – это чья-то разрушенная жизнь, отобранная возможность уехать из города. Мариупольцев сделали заложниками ситуации, чтобы они остались в заблокированном городе.
"Мариуполь превратился в аналог Детройта после кризиса. Но если там коллапс произошел из-за остановки производства, то наш город превратили в руины целенаправленно. российские убийцы принесли войну, разрушение и смерть. Не простим!" – резюмировали в городском совете.
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Ранее
В Мариуполе смягчили режим на выезд в сторону Запорожья через Беряднск. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты частично начали пропускать частные авто.