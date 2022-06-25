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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Довкола зруйнованої мечеті у Маріуполі утворилося стихійне кладовище

Довкола зруйнованої мечеті у Маріуполі утворилося стихійне кладовище

Київ • УНН

 • 346220 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Довкола зруйнованої ворогом мечеті у Маріуполі виникли стихійні поховання. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Маріупольської міської ради.

Цитата

«Вишукана мечеть була окрасою Приморського парку. Місцем, де не лише проводили час та молилися члени мусульманської громади міста, але й гуляли і відпочивали усі наші жителі.

Проте для окупантів немає нічого святого. Вони обстріляли мечеть у березні, коли там ховалися жінки з дітьми. Тепер тут занедбане місце у парку, де розташовані стихійні могили вбитих росіянами маріупольців. Саме так виглядає «русский мир» та відношення до релігії», - йдеться у повідомленні міської ради.

Також до посту додали фото мечеті до та після військових дій.

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