Довкола зруйнованої мечеті у Маріуполі утворилося стихійне кладовище

Цитата

«Вишукана мечеть була окрасою Приморського парку. Місцем, де не лише проводили час та молилися члени мусульманської громади міста, але й гуляли і відпочивали усі наші жителі.

Проте для окупантів немає нічого святого. Вони обстріляли мечеть у березні, коли там ховалися жінки з дітьми. Тепер тут занедбане місце у парку, де розташовані стихійні могили вбитих росіянами маріупольців. Саме так виглядає «русский мир» та відношення до релігії», - йдеться у повідомленні міської ради.

Також до посту додали фото мечеті до та після військових дій.