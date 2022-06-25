Вокруг разрушенной мечети в Мариуполе образовалось стихийное кладбище

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«Изысканная мечеть была украшением Приморского парка. Местом, где не только проводили время и молились члены мусульманской общины города, но и гуляли и отдыхали все наши жители.

Однако для оккупантов нет ничего святого. Они обстреляли мечеть в марте, когда там прятались женщины с детьми. Теперь здесь заброшено место в парке, где расположены стихийные могилы убитых россиянами мариупольцев. Именно так выглядит «русский мир» и отношение к религии», - говорится в сообщении городского совета.

Также к посту добавили фото мечети до и после военных действий.