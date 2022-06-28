Под предлогом восстановления города: в Мариуполе оккупанты строят военные объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В разрушенном Мариуполе российские оккупанты под предлогом “восстановления” города строят военные объекты. Об этом в своем Telegram информирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Оккупанты бесконечно анонсируют “большое строительство” в районе рынка Азовского. Каждый день по 10 раз. Однако в частных беседах сами строители с самого начала рассказывали, что объект будет исключительно военного назначения. Конечно, строительство фортификаций на камеры не попадает, поэтому ракурс всегда спиной к Мангушу. Но даже новый баннер на заборе, который должен скрыть от глаз мариупольцев правду, говорит правды больше, чем кто-либо. Военно-строительный комплекс. Черный на белом. Однако, людям в городе продолжают рассказывать о восстановлении жилья”, – написал Андрющенко.
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Как писал УНН, рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище – оккупанты посвозили туда десятки авто.