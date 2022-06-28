Не мародерство, а "реконструкція": рашисти планують вивезти в Донецьк маріупольський фонтан

Деталі

У міськраді зазначили, що рашисти розбирають фонтан під виглядом "реконструкції".

"росія, як і фашисти у Другу світову війну, розкрадають у Маріуполі все. Наразі мародерять залишки головного фонтану біля зруйнованого драмтеатру. Він був міні-копією англійського фонтану зі "Скай Гардена". Наразі його розбирають під ширмою реконструкції. Відомо, що сучасну установку та форсунки фонтана відправлять до Донецька. Таке собі "покращення" за рахунок Маріуполя. Не змогли за 8 років створити щось путнє самі, так вкрали", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У зруйнованому Маріуполі російські окупанти під приводом відновлення міста будують військові об’єкти. Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нещодавно у місті під завалами будинку виявили ще понад 100 тіл жертв бомбардування, ховати їх загарбники не планують.