Не хотят "втянуть" Черное море в войну: Турция не пустит через Босфор ни одного военного корабля
Киев • УНН
Детали
Так, министр заявил, что найденные ранее в Босфоре мины - российского производства, однако, по его словам, наверняка не известно, какая страна их оставила. Сейчас другие черноморские страны, такие как Болгария и Румыния, также проверяют водные пути на наличие мин.
Акар не исключил, что мины были оставлены для тральщиков НАТО, которые могли бы войти в Черное море.
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"Мы будем соблюдать правила Монтрё. Мы не пустим боевые корабли в Черное море. Мы не допустим, чтобы Черное море было втянуто в войну", - сказал он.
Добавим
Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает нахождение военных кораблей в Черном море, чьи государства не имеют выход к нему, трехнедельным сроком. При ЧС Турция имеет право ввести запрет на проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Ранее
Как писал УНН, в конце марта группы подводной обороны Турции обезвредили мину в проливе Босфор.
Позже стало известно о других опасных находках.