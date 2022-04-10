Не хотят "втянуть" Черное море в войну: Турция не пустит через Босфор ни одного военного корабля

Детали

Так, министр заявил, что найденные ранее в Босфоре мины - российского производства, однако, по его словам, наверняка не известно, какая страна их оставила. Сейчас другие черноморские страны, такие как Болгария и Румыния, также проверяют водные пути на наличие мин.

Акар не исключил, что мины были оставлены для тральщиков НАТО, которые могли бы войти в Черное море.

Цитата

"Мы будем соблюдать правила Монтрё. Мы не пустим боевые корабли в Черное море. Мы не допустим, чтобы Черное море было втянуто в войну", - сказал он.

Добавим

Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает нахождение военных кораблей в Черном море, чьи государства не имеют выход к нему, трехнедельным сроком. При ЧС Турция имеет право ввести запрет на проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее

Как писал УНН, в конце марта группы подводной обороны Турции обезвредили мину в проливе Босфор.

Позже стало известно о других опасных находках.