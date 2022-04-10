Не хочуть "втягнути" Чорне море у війну: Туреччина не пустить через Босфор жодного військового корабля
Київ • УНН
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Так, міністр заявив, що знайдені раніше в Босфорі міни-російського виробництва, однак, за його словами, напевно не відомо, яка країна їх залишила. Зараз інші чорноморські країни, такі як Болгарія і Румунія, також перевіряють водні шляхи на наявність мін.
Акар не виключив, що міни були залишені для тральщиків НАТО, які могли б увійти в Чорне море.
Цитата
"Ми будемо дотримуватися правил Монтре. Ми не пустимо бойові кораблі в Чорне море. Ми не допустимо, щоб Чорне море було втягнуто у війну", - сказав він.
Додамо
Конвенція Монтре, підписана в 1936 році, обмежує знаходження військових кораблів у Чорному морі, чиї держави не мають вихід до нього, тритижневим терміном. За НС Туреччина має право ввести заборону на прохід військових суден через протоки Босфор і Дарданелли.
Раніше
Як писав УНН, наприкінці березня групи підводної оборони Туреччини знешкодили міну у протоці Босфор.
Пізніше стало відомо про інші небезпечні знахідки.