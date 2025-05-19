«Не хочу ввязываться во что-то подобное»: Луческу объяснил, почему отказался приехать в Россию на матч «Зенита»
Киев • УНН
Мирча Луческу объяснил отказ ехать на матч легенд "зенита" уважением к Украине. За "зенит" сыграет предатель Тимощук, которому сообщено о подозрении в финансировании вс рф.
Экс-тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал решение не ехать в россию на матч легенд российского клуба "зенит", который состоится 25 мая, отметив, что может приехать в россию, когда наступит мир. Об этом Луческу заявил в подкасте "Top Level", передает УНН.
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"Я не хочу ввязываться в что-то подобное. Я сказал, что приеду, когда будет мир. Если не будет мира, я не приеду", - прокомментировал Луческу свое решение не ехать в россию на матч "зенита".
Он также отметил, что это было в определенной степени знаком уважения к Украине.
"Я понял, что это вызвало бы большой резонанс. Относительно тимощука – он женат на россиянке, имеет там детей. Однако он сыграл 140 матчей (на самом деле 144 - ред.) за сборную Украины", - добавил Луческу.
Бывшему капитану сборной Украины по футболу анатолию тимощуку сообщено о подозрении в финансировании вс рф16.05.25, 13:13 • 2249 просмотров
Напомним
Бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу отклонил приглашение на матч легенд российского клуба "зенит", который состоится 25 мая. Однако за петербужцев планирует сыграть украинский предатель анатолий тимощук и португалец Нани.