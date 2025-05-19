"Не хочу вплутуватися в щось подібне": Луческу пояснив, чому відмовився приїхати до росії на матч "зеніту"

Екстренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував рішення не їхати до росії на матч легенд російського клубу "зеніт", який відбудеться 25 травня, зазначивши, що може приїхати до росії, коли наступить мир. Про це Луческу заявив у подкасті "Top Level", передає УНН.

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"Я не хочу вплутуватися в щось подібне. Я сказав, що приїду, коли буде мир. Якщо не буде миру, я не приїду", - прокоментував Луческу своє рішення не їхати до росії на матч "зеніта".

Він також зазначив, що це було певною мірою знаком поваги до України.

"Я зрозумів, що це викликало б великий резонанс. Щодо тимощука – він одружений з росіянкою, має там дітей. Проте він зіграв 140 матчів (насправді 144 - ред.) за збірну України", - додав Луческу.

Колишньому капітану збірної України з футболу анатолію тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні зс рф

Нагадаємо

Колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу відхилив запрошення на матч легенд російського клубу "зеніт", який відбудеться 25 травня. Проте за петербужців планує зіграти український зрадник анатолій тимощук та португалець Нані.