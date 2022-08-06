Не довезли: раненый гауляйтер Гура скончался по дороге в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Гауляйтер Виталий Гура – так называемый «заместитель главы администрации» оккупированной Новой Каховки – умер по дороге в одну из больниц оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на росСМИ и сообщения Telegram-каналов.
Детали
По данным росСМИ, тяжело раненого чиновника перевозили в Крым.
«Умер при транспортировке в одну из больниц Крыма, где ему должны были оказать всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении Telegram-каналов.
Добавим, что информация о смерти Гуры пока "официально" не подтверждена.
Ранее
Во временно занятой оккупантами Новой Каховке в Херсонской области подстрелили "замглавы" оккупационной "администрации" Виталия Гура. Коллаборант госпитализирован в тяжелом состоянии.
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