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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не довезли: раненый гауляйтер Гура скончался по дороге в Крым

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Гауляйтер Виталий Гура – так называемый «заместитель главы администрации» оккупированной Новой Каховки – умер по дороге в одну из больниц оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на росСМИ и сообщения Telegram-каналов.

Детали

По данным росСМИ, тяжело раненого чиновника перевозили в Крым. 

«Умер при транспортировке в одну из больниц Крыма, где ему должны были оказать всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении Telegram-каналов.

Добавим, что информация о смерти Гуры пока "официально" не подтверждена.

Ранее

Во временно занятой оккупантами Новой Каховке в Херсонской области подстрелили "замглавы" оккупационной "администрации" Виталия Гура. Коллаборант госпитализирован в тяжелом состоянии.

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