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Не довезли: поранений гауляйтер Гура помер по дорозі до Криму

Не довезли: поранений гауляйтер Гура помер по дорозі до Криму

Київ • УНН

 • 447182 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Гауляйтер Віталій Гура - так званий «заступник голови адміністрації» окупованої Нової Каховки - помер по дорозі до однієї з лікарень окупованого Криму, передає УНН із посиланням на росЗМІ та повідомлення Telegram-каналів.

Деталі

За даними росЗМІ, тяжко пораненого чиновника перевозили до Криму. 

«Помер під час транспортування до однієї з лікарень Криму, де йому мали надати всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні Telegram-каналів.

Додамо, що інформація про смерть Гури поки що "офіційно" не підтверджена.

Раніше

У тимчасово зайнятій окупантами Новій Каховці в Херсонській області підстрелили "заступника голови" окупаційної "адміністрації" Віталія Гура. Колаборанта госпіталізовано у тяжкому стані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колаборанта сальдо могли отруїти, його стан вкрай тяжкий – ЗМІ

Українські Національні Новини

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