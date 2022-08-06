Не довезли: поранений гауляйтер Гура помер по дорозі до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Гауляйтер Віталій Гура - так званий «заступник голови адміністрації» окупованої Нової Каховки - помер по дорозі до однієї з лікарень окупованого Криму, передає УНН із посиланням на росЗМІ та повідомлення Telegram-каналів.
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За даними росЗМІ, тяжко пораненого чиновника перевозили до Криму.
«Помер під час транспортування до однієї з лікарень Криму, де йому мали надати всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні Telegram-каналів.
Додамо, що інформація про смерть Гури поки що "офіційно" не підтверджена.
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У тимчасово зайнятій окупантами Новій Каховці в Херсонській області підстрелили "заступника голови" окупаційної "адміністрації" Віталія Гура. Колаборанта госпіталізовано у тяжкому стані.
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